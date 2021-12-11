Son dakika haber! MÜSİAD heyetinden, Afganistan'daki Taliban yönetiminin "Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili"ne ziyaret - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, Afganistan'daki Taliban yönetiminin "Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili" Nureddin Azizi'yi ziyaret etti.

Azizi, MÜSİAD heyetinin ziyaretinde, ülkesindeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, "Tarih boyunca Türkiye'yi bir kardeş ülke olarak gördük. Her zaman Türkiye'nin Afganistan'a desteğine şahit olduk. Afganistan'ın içerisinde bulunduğu hassas günlere rağmen ülkemize gelmeniz ve yatırım imkanlarını araştırmanız dolayısıyla teşekkür ederim." dedi.

Taliban yönetiminin 15 Ağustos'ta ülkede kontrolü ele almasından sonra bürokrasinin azaltıldığına dikkati çeken Azizi, "İsteyen herkesin kolayca ticaret yapabilmeleri için bürokrasiyi azalttık. Önceki yönetimde yatırım yapabilmek için birçok rüşvet verilmesi gerekiyordu. Taliban yönetiminin iş başına gelmesiyle tüm bu olumsuzluklar sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Azizi, zor günlerde Afganistan'a el uzatanları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, "Taliban yönetimi döneminde Afganistan'da yatırım yapma konusunda fırsatlar var. Çünkü Afganistan maden, ziraat ve enerji bakımından yatırıma uygun, bakir bir ülke. Yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına her türlü desteğe hazırız." diye konuştu.

"İş fırsatlarını araştırmak için buraya geldik"

MÜSİAD Afganistan Sorumlusu Fatih Çayabatmaz da derneğin Türkiye ve dünya genelindeki çalışmalarını anlattı.

Çayabatmaz, "Afganistan, Türkiye'nin gönül coğrafyasında yer almaktadır. Türkiye, her zaman kardeş ülke Afganistan'ın zor günlerinde yanında olmuştur. Biz Türk iş insanları olarak Afganistan'ın kalkınması ve sanayileşmesine yönelik iş fırsatlarını araştırmak için buraya geldik." ifadesini kullandı.

Afganistan'da yatırıma açık bakir birçok sektör bulunduğunu vurgulayan Çayabatmaz, "Ülkede güvenliğin sağlanması, bürokrasinin azalması, burayla iş yapmak isteyen tüccar ve sanayicilerimize önemli fırsatlar sunmaktadır." ifadesini kullandı.

MÜSİAD heyetinde Türk iş insanı Ömer Yıldırım ve Selim Şişman ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Caner Bozat da yer aldı.