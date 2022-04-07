Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi üyeleri ve aileleri, iftar programında bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

İftar sonrası derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı video izletildi. Etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan Alperen, derneğin 32. yılını doldurduğunu söyledi.

Derneğin Türkiye'de 83, farklı ülkelerde de 164 noktada hizmet ettiğini aktaran Alperen, Türkiye'de istihdama 2 milyona yakın katkı sağladıklarını ifade etti.

MÜSİAD'a eylül ayında göreve gelen yeni yönetimin faaliyetlerinden bahseden Alperen, "İnşa edilen değerler zinciri içerisinde Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak ve refah seviyesini yükseltecek adımların başında 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' geliyor. MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeye başaran üreticilerine her zamankinden daha çok güveniyor ve aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20 ili aşan 40 farklı noktada gerçekleşen ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz."

Alperen, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin iş gücüne de ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

"Her ay bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da kendilerini iftar sofrasında ağırlayan MÜSİAD yönetimine teşekkür etti.

Dünya denilen yerde sıkıntı ve problemlerin olduğunu ancak onu çözecek güçlü iradenin de bulunduğuna işaret eden Yavuz, birlik ve huzurun bozulmaması temennisinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu, üretim gücüyle yıldızını her geçen gün daha da parlattığını kaydetti.

Şehrin farklı özelliklere sahip olduğunu aktaran Altuğ, "Bu özelliklerin en başında istişare kültürünü önemseyen, yaşatan yöneticiler, iş adamları ve Sakaryalılar geliyor. Bu hem ülkemiz hem de şehrimiz için önemli beşeri sermayedir. İş adamları dernekleri olarak, her ay bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Şehrin atanmış ve seçilmiş yöneticileriyle görüşerek planlamalar yapıyoruz. Şehrin daha yukarı çıkmasının, daha yaşanabilir olmasının sebebi budur." diye konuştu.

MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da iki yıllık salgın sürecinin ardından yeniden iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İftara, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD üyeleri ve aileleri katıldı.