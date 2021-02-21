Son dakika haber... Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum" - Son Dakika

Son dakika haber... Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"

21.02.2021 22:37

Son dakika haberi: - Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum" Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, tekrar yükselişe geçeceklerini ümit ettiğini söyledi.

- Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"

BALIKESİR - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, tekrar yükselişe geçeceklerini ümit ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, korona virüs nedeniyle nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Er, fiziksel anlamda yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, "Bunu çok acil bir şekilde kapatmamız gerekecek. Bugün üst gruba yaklaşma anlamında çok ciddi bir avantaj kaybettik. Ancak önümüzde çok önemli iki maç oynayacağız, bu iki karşılaşmayı da kazanıp üst gruba yaklaşmak ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz, oyuncularımız bunu hak ediyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bu noktadan sonra bırakacak bir durumumuz yok. Biz gül bahçesinde bir birimizi bulmadık ki zor günde terk edelim. Onlarla beraberiz, ben onlara çok güveniyorum. İnşallah perşembe akşamıyla beraber tekrar yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Son dakika haber... Mustafa Er: Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum
Son dakika haber... Mustafa Er: Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum
Son dakika haber... Mustafa Er: Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum
Son dakika haber... Mustafa Er: Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Mustafa Er, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Mustafa Er: 'Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum' - Son Dakika Spor


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