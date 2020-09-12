Son dakika haber: Mustafa Kapı'dan Galatasaray'a veda

Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen genç futbolcu Mustafa Kapı, bugünlere gelmesinde hakkı ve emeği olan Fatih Terim'e, tüm hocalarına, takım arkadaşlarına, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere teşekkür etti.

Galatasaray'dan ayrılan ve futbol yaşamını Fransa'nın Lille ekibinde sürmesi beklenen 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni başlangıçlar için yola çıkma zamanının geldiğini söyleyen Kapı, "11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkarmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. - İSTANBUL