Son dakika haber... Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Erbakan'ı kabri başında andı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Erbakan'ı kabri başında andı

24.02.2022 12:55
Son dakika haber... Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Erbakan'ı kabri başında andı

Son dakika gündem haberi... Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Parti teşkilatı tarafından düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın gerek siyasetteki zarafeti ve devlet adamlığıyla gerekse başta sanayi olmak üzere çeşitli alanlardaki çalışmalarıyla ülkeye sayısız eserler bıraktığını söyledi.

Partisinin "ötekisi olmayan bir anlayışla" siyaset yaptığını dile getiren Sarıgül, aynı şekilde Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Turgut Özal ile Adnan Menderes'i de rahmetle andıklarını ifade etti.

Erbakan'ın, 28 Şubat'ta başbakanlığı döneminde yaşadığı süreçle ilgili bir rapor hazırladıklarını aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamıza yapılan demokrasi dışı uygulamaları, özellikle 28 Şubat döneminde yapılan, başbakanken kendisine kurulan tuzakları, kim kurdu, niçin kurdu? Pazartesi günü Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde belgelerle bütün ulusumuzla paylaşacağız. Yapılanlarının kimsenin yanına kalmaması gerektiği ve bundan sonra demokrasi dışı ortamın ülkemizde olmaması için merkezimizde 28 Şubat'ın perde arkasını anlatacağız."

Son dakika haber... Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Erbakan'ı kabri başında andı

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Türkiye Değişim Partisi, Necmettin Erbakan, Mustafa Sarıgül, Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mustafa Sarıgül, eski başbakanlardan Erbakan'ı kabri başında andı - Son Dakika


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