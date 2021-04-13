Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

13.04.2021 14:47

Son dakika haberine göre Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Güvenlik kamera görüntüleri kavganın boyutunu gözler önüne serdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta kavga çıkaran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın...

Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamera görüntüleri kavganın boyutunu gözler önüne serdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta kavga çıkaran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin darp edildiği 1 kişinin ise silahla yaralandığı olay sonrası ise Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bodrum'da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söyledi. Kafeterya da araçların listesini yapan Karya Otomobil Sporları Derneği Başkanı Atıl Atılgan'a yönelen Üstündağ, "Sen ne iş yapıyorsun burada benim kardeşim nerede?" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine başka bir yetkili navigasyon sisteminden aracın ve tanıdığı kişinin iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Tekrar kafeteryaya dönen Üstündağ bu sefer kadınların çocukların yanında küfretmeye başladı. Dışarı çıkan Üstündağ daha sonra telefonla birilerini arayarak bulunduğu yere çağırdı. Yaklaşık 15 dakika zırhlı bir lüks otomobille alana gelen 4 kişi üzerlerindeki montları çıkararak kafeteryaya yöneldi. Kapıyı tutan vatandaşlara vura vura Atılgan'a ulaştı. 2 kişi Başkan Atılgan'ı öldüresiye dövmeye başladı. Diğer 2 kişi ise yaklaşanlara saldırdı. Tepkilerin büyümesinin ardından 4 kişi lüks araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ardından Mustafa Üstündağ'da 3 koruma eşliğinde arabaya binerken görevlilerden birinin polis çağırdık bir yere gidemezsiniz sözü üzerine Üstündağ ve yanındakiler geri dönerek başka bir yetkiliyi daha darp etmeye başladı. Mustafa Üstündağ ve yanında bulunan adamlar araçlarına binip gittikleri esnada otopark kapısını kapatan görevliler otoparkın önüne araba çekerek gitmelerine engel olmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca polis bekleyen vatandaşlar ile Mustafa Üstündağ arasında tekrar sözlü tartışma başladı. Üstündağ'ın arabasından inen 1 kişi belinden çıkardığı silahı sıkmaya başladı. Silahtan çıkan kurşun ise kendi adamlarına isabet etti. Polis ekiplerinin gelmesiyle Mustafa Üstündağ ve 4 kişi gözaltına alındı.

"Adli kontrollü serbest"

Gözaltına alınan Mustafa Üstündağ ve 4 şüpheli adliye ye sevk edildi. 4 kişi ön kapıdan alınırken, basın mensupları görüntü alamasın diye Mustafa Üstündağ'a özel bir muamele yapılarak arka kapıdan adliyeye sokuldu. Güvenlik nedeniyle arka kapıdan içeri alınan Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi adli kontrollü serbest bırakıldı.

"Görüntüler dehşete düşürdü"

Otoparkta bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye çekilen kavga anları ise dehşete düşürdü. Kavgada yaşanan darp anları ve silahlı yaralama anları olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Üstündağ, Bodrum, Ralli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bodrum'u ayağa kaldıran Mustafa Üstündağ'ın kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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