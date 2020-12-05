Son dakika haberi... Müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı - Son Dakika

Müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı

İSTANBUL - Silivri'de öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında tek katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Silivri Büyükçavuşlu'da saat 12.00'da tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangı uzun uğraşlar sonunda söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.