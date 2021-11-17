Müstehcen çocuk görüntüsü paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı - Son Dakika

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaştığı iddiasıyla İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, sohbet uygulamasında iki farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 7 kişinin ise serbest bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan 9 Kasım Salı günü gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 13 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet hard disk, 10 adet flash bellek ve 10 adet dizüstü bilgisayar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.