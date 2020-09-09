Son dakika haber: Müze açılışında, sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe Belediyesi'nin kurduğu, Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin açılışında koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden kalabalık, anonslar yapılarak uyarıldı.

Çorlu Belediyesi, Omurtak Caddesi üzerinde bulunan tarihi belediye binasında, Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi kurdu. Tarihi kişiler ile yerli ve yabancı devlet adamları, sanatçı ve medya mensuplarının da yer aldığı 110 kişinin balmumu heykelinin bulunduğu müzenin açılışını, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt birlikte yaptı. Açılışta konuşan Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, ilçede ilk müzenin kurulduğunu ve sanat müzelerinin şehirlere değer kattığını belirterek, "İlk olması nedeniyle son derece anlamlı. Şehrin stratejisini oluştururken müzeler ve kültür yatırımları konusunda gayretimizin olacağını özellikle birlikte ifade etmiştik. Şehrimiz bir sanayi şehri evet ama bunun yanında kültürel alanda da bir cazibe haline gelmesi mücadelesi arkadaşlarımızla ortaya koyacağımız bir mücadele olacak. Müzede toplamda 100 civarında heykel var ve belediyeye 2,2 milyon liraya mal olmuştur" dedi.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Açılışın ardından müzeyi gezmek isteyenler bina önü ve bahçesinde yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe kurallarına ihlal ettiği görüldü. Ekipler anonslar yapılarak, açılışa katılanların sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.