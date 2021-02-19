Son dakika haber! Müzik grubu solistine uyuşturucudan gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bir müzik grubunun solisti olan Ö.A. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Ö.A'nın Üsküdar'daki evine operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

Kız arkadaşına 2019'da şiddet uygulayarak, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Ö.A. hakkında, "silahla kasten yaralama", "basit cinsel saldırı, "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası isten