Son dakika haber: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar davasında Suu Çii'nin yerini cunta yönetimi alacak - Son Dakika

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) üst mahkemesinde görülen davada, 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan ordunun, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yerine ülkeyi temsil edeceği belirtildi.

Guardian'ın haberinde, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen davada artık ülke yönetimindeki ordunun itirazda bulunacağı ifade edildi.

Duruşmaya "ilk itirazın", mahkemenin dava üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığı ve duruşmanın önemli kısmına geçmeden önce davanın reddedilmesine yönelik olacağı aktarıldı.

Davada, 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan ordunun Suu Çii'nin yerini alacağı ifade edildi.

Öte yandan, Myanmar yerel basınına göre, askeri cuntanın Uluslararası İş Birliği Bakanı Ko Ko Hlaing ve savcı Thida Oo liderliğinde yeni bir heyete sahip olduğu kaydedildi.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı adına 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada 23 Ocak'ta verdiği kararla Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ayda sunmasına hükmetmişti.

UAD, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.