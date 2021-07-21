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Son dakika haber | Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19'a karşı halkı Budist duası okumaya çağırdı - Son Dakika

Son dakika haber | Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19'a karşı halkı Budist duası okumaya çağırdı

21.07.2021 05:47
Son dakika haber | Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19'a karşı halkı Budist duası okumaya çağırdı, System.String[]

Son dakika haberleri: KUALA Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kontrol edilmesi zorlaşırken askeri yönetim, pandemiye karşı korunmaları için halka Budist duası okuma çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kontrol edilmesi zorlaşırken askeri yönetim, pandemiye karşı korunmaları için halka Budist duası okuma çağrısında bulundu.

Askeri yönetime bağlı Din ve Kültür İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halka Budizm inancında insanları kıtlık ve afetlere karşı koruduğuna inanılan "Ratana Sutta" duasını her gün evlerinde okumaları tavsiye edildi.

Darbe karşıtı Budist rahipler, Bakanlığın açıklamasına sosyal medyada tepki gösterirken bir rahip, Facebook paylaşımında "Halkın duaya değil, oksijene ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Tayland'a sığınan Myanmarlılar Kovid-19'a yakalandı

Myanmar'da askeri darbenin ardından Tayland'ın kuzey sınırına sığınarak ülkeye kaçak geçiş yapan yüzlerce Myanmarlı sığınmacının Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Taylandlı mültecilere yardım kuruluşu Map Foundation'dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki turizm kenti Chian Mai'de bu ay içinde 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve Myanmarlı mültecilerin bu vakaların en az yüzde 30'unu oluşturduğu belirtildi.

1 Şubat askeri darbesinin ardından binlerce darbe karşıtı, Tayland ve Hindistan sınırlarına akın etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 922 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Tayland, Myanmar, Budizm, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19'a karşı halkı Budist duası okumaya çağırdı - Son Dakika


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