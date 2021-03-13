- Myanmar'da darbeciler 5 protestocuyu daha öldürdü- Protestocuların darp edildiği anlar kamerada - Son Dakika

- Myanmar'da darbeciler 5 protestocuyu daha öldürdü

Protestocuların darp edildiği anlar kamerada

YANGON - Myanmar'da birçok kentte gece saatlerinden bu yana devam eden protestolara askeri cuntanın müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı gösteriler kesintisiz sürerken, güvenlik güçleri ise protestoculara yönelik sert müdahaleye devam ediyor. Ülkede 1988 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Phone Maw'ı anmak için Mandalay kentinde gece saatlerinde düzenlenen oturma eylemine güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Yerel kaynaklar, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise yaralandığı aktardı.

Myanmar'ın Pyay bölgesinde ise darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi, Yangon'daki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Myanmar'da 1988 yılında Phone Maw'ın ve diğer bir öğrencinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından askeri hükümete karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Ordunun protestoları bastırmak için uyguladığı şiddet sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik güçlerinden protestoculara dayak

Myanmar'da dün gece başlayan protestolar sırasında Yangon kentinin Tharkayta bölgesinde güvenlik güçleri, 3 öğrenciyi protestolara katıldığı iddiası ile gözaltına aldığı sırada darp etti. O anlar görgü tanıkları tarafından saniye saniye kaydedilirken, darp edilen gençlerin sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Myanmar genelinde protestoculara biber gazı, sersemletici el bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale eden güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı vatandaşları darp ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan Myanmar halkı tarafından paylaşılan görüntülerde, ülkede savaş alanına dönen sokaklar ve kanlı protestolar dünya gündeminde dikkatleri üzerine çekerken, birçok ülkeden tepki gelmesine rağmen darbeciler kanlı müdahalelerini sürdürüyor.