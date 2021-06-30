Son dakika haber... Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak - Son Dakika

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binden fazla kişinin kademeli olarak serbest bırakılacağı duyuruldu.

Aralarında siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin bulunduğu en az 2 bin 300 kişinin, tutuldukları cezaevlerinden tahliye sürecinin başladığı bildirildi.

Serbest bırakılacakların 700'ünün Yangon'daki Insein Cezaevi'nde gözaltında tutulanlar olduğu kaydedilirken, kimlerin ne zaman serbest bırakılacağına dair açıklama yapılmadı.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden bu yana toplam 6 bin 421 kişi gözaltına alındı.

Darbe karşıtı silahlı grup 44 askeri öldürdüğünü öne sürdü

Öte yandan Myanmar ordusuna karşı darbe karşıtı protestocular tarafından kurulan Halk Savunma Gücünün (PDF) geçen haftaki çatışmalarda en az 44 ordu mensubunu öldürdüğünü iddia etti.

Myanmar Now gazetesine isim vermeden konuşan PDF mensubu, 24 ile 26 Haziran'da Sagaing eyaletine bağlı Htigyaing ve Katha ilçelerinde Myanmar ordusuyla şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

PDF mensubu, çatışmalarda en az 44 Myanmar ordusu mensubunu öldürdüklerini öne sürdü.

Myanmar ordusundan iddialara ilişkin açıklama gelmedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.