Son dakika haber! Myanmar'da güvenlik güçlerinin okulları işgal etmesine çocuk hakları örgütlerinden tepki - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolar ülke genelinde devam ederken, okulların güvenlik güçleri tarafından işgal edilmesine çocuk hakları örgütlerinden tepki geldi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Myanmar'daki eğitim binalarının güvenlik güçleri tarafından işgal edilmesi, çocuk haklarının ciddi bir ihlalidir." denildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan darbe ile okulların, güvenlik güçleri tarafından kullanılması nedeniyle kapatılmasının, Myanmar'daki yaklaşık 12 milyon çocuk ve gencin öğrenim krizini derinleştireceği vurgulandı.

Güvenlik güçlerinin 13 eyalet ve bölgede 60'dan fazla okul ve üniversite kampüsünü işgal ettiği belirtilen açıklamada, bazı binalara girerken öğretmenlere şiddet uygulandığına dair haberler geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Okullar hiçbir koşulda güvenlik güçleri tarafından kullanılmamalıdır." ifadesine yer verilerek, güvenlik güçlerine işgal ettikleri okul binalarını derhal boşaltmaları çağrısında bulunuldu.