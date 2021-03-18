Son dakika haber... Myanmar'daki protestolarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı 217'ye çıktı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı raporda, son 24 saatte 9 protestocunun yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 217'ye çıktığı bildirildi.

Raporda 1872 kişinin hala gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin birçok kentinde darbe karşıtı protestolar devam ederken Yangon, Mandalay, Magway ve Bago'da halk, darbeyi kınamak için sokaklara döküldü.

Yangon'daki protestolara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ederken protestocular, güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Yangon'daki protestocular, birçok ilçede internet bağlantısının sıkça kesildiğini duyurdu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.