Son dakika haber | Myanmar'ın devrik lideri Çii, "seçimlere hile karıştırma" davasında ifade verdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Myanmar'ın devrik lideri Çii, "seçimlere hile karıştırma" davasında ifade verdi

15.07.2022 14:57
Son dakika haber | Myanmar'ın devrik lideri Çii, "seçimlere hile karıştırma" davasında ifade verdi

Son dakika haberlerine göre Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun darbe ile yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii, seçimlere hile karıştırma davasında hakim karşısına çıktı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun darbe ile yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii, seçimlere hile karıştırma davasında hakim karşısına çıktı.

Başkent Nepido'da görülen mahkemede, suçlu bulunmaları halinde Suu Çii'nin yanı sıra davada yargılanan eski Devlet Başkanı Win Myint ile eski Birlik Hükümeti Ofisi Bakanı Min Thu'nun 3 yıl hapse mahkum edileceği bildirildi.

Hakkında farklı suçlamalardan açılan çok sayıda dava bulunun Suu Çii, seçimlere hile karıştırma davasında ilk kez ifade verdi.

Duruşmanın basına kapalı gerçekleştirildiği ve sanık avukatlarının davaya ilişkin açıklama yapmaları yasaklandığı için Suu Çii'nin mahkemedeki ifadesine ilişkin ayrıntılar bilinmiyor.

Ancak mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suu Çii, 2020 genel seçimlerinde anayasaya aykırı bir hareket içinde olmadığı ve Birlik Seçim Komisyonunu etkileme girişiminde bulunmadığı yönünde ifade verdi.

Davanın, Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) feshedilmesi ve ordunun 2023'te yapılacağına söz verdiği seçimlere katılmaktan men edilmesine yol açabileceği kaydedildi.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'ye yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

Myanmar, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Myanmar'ın devrik lideri Çii, 'seçimlere hile karıştırma' davasında ifade verdi - Son Dakika

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