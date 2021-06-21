Üye Girişi
Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu

21.06.2021 22:01
Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) raporunda, geçen yıl Myanmar ordusunun 1012 çocuğa karşı toplam 1039 hak ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerin (BM) raporunda, geçen yıl Myanmar ordusunun 1012 çocuğa karşı toplam 1039 hak ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2020'de çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili yıllık raporuna göre, Myanmar ordusu 1012 çocuğa karşı, 726'sı ağır toplam 1039 hak ihlaline karıştı.

Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik hazırlanan ve Myanmar'daki darbeden önce tamamlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" adlı 42 sayfalık yıllık raporda, hak ihlaline uğrayan çocukların 920'sinin erkek, 88'inin kız ve 4'ünün cinsiyetinin bilinmediği detayına yer verildi.

Anadolu Ajansının bir kopyasını elde ettiği raporda Guterres, Arakan ve Kachin eyaletlerinde 12'si kız 790 çocuğun, Myanmar silahlı güçleri (Tatmadaw) ve Kachin ordusu tarafından zorla çalıştırıldığını ifade etti.

Raporda Guterres'in, "Arakan eyaletinde 8 çocuğun Arakan ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Tatmadaw tarafından 10 aya kadar gözaltına alındığı doğrulandı." ifadeleri yer aldı.

BM raporunda, Arakan'da 30 okulun ve Shan bölgesinde 1 hastanenin Tatmadaw tarafından askeri amaçla kullanıldığı, 10 okul ve 1 hastaneye yapılan 11 saldırının 6'sının Tatmadaw tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 872 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek 22:46 PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı 22:24 Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi 22:03 Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti 21:37 Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin 20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor 20:17 Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım 19:05 Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var 18:28 Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi         
23:16
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi         
22:33
Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi         
22:22
Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor         
21:47
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor         
21:15
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik         
20:29
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var         
19:13
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar         
18:54
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 23:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Myanmar ordusu geçen yıl çocuklara yönelik 1039 hak ihlalinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement