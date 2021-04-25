Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında askeri darbenin yapıldığı Myanmar'daki krizin çözümü için 5 konuda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan ASEAN liderler toplantısında Myanmar'daki krizin çözümü için 5 konuda varılan mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, mutabakata ilişkin olarak "Bu Ulusal Birlik Hükümeti'nin istediği şeydi." ifadesi kullanıldı.

Örgütten Myanmar'daki tansiyonun düşürülmesine yönelik bir adım beklendiği vurgulanan açıklamada, bu adımın ASEAN'dan kararlarının devamını getirecek ve Myanmar halkı ile bölge için demokrasi ve özgürlüğün inşasını yapacak nitelikte olması istendi.

Liderlerin mutabık kaldığı 5 madde

Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'daki durumu görüşmek üzere dün Cakarta'da düzenlenen ASEAN liderler toplantısında, Myanmar'daki krizin çözümü için 5 konuda mutabakata varılmıştı.

Söz konusu 5 madde şu şekilde sıralanmıştı:

Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak.

Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek.

Myanmar'a insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek.

ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delege ile Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 748 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.