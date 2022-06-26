Son dakika haber! Nahda Hareketi gözaltındaki eski Başbakan Cibali'nin sağlığından yetkilileri sorumlu tuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Nahda Hareketi gözaltındaki eski Başbakan Cibali'nin sağlığından yetkilileri sorumlu tuttu

26.06.2022 10:19
Son dakika haber! Nahda Hareketi gözaltındaki eski Başbakan Cibali'nin sağlığından yetkilileri sorumlu tuttu

Son dakika haberi... Tunus'ta Nahda Hareketi, gözaltında bulunan eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin sağlığının kötüye gitmesi ve ardından hastaneye nakledilmesiyle ilgili sağlık ve güvenliğinden tamamen yetkilileri sorumlu tuttu.

Tunus'ta Nahda Hareketi, gözaltında bulunan eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin sağlığının kötüye gitmesi ve ardından hastaneye nakledilmesiyle ilgili sağlık ve güvenliğinden tamamen yetkilileri sorumlu tuttu.

Eski Başbakan el-Cibali, 23 Haziran'da emniyet güçleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alınmıştı.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yetkililerin, kendisine uyguladığı modası geçmiş baskıcı yöntemlere karşı sabır ve sebatla mücadele eden, Tunus tarihinde demokratik olarak seçilmiş ilk hükumetin başbakanı olan mühendis Hammadi el-Cibali ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.

Açıkmada şu ifadelere yer verildi:

"Mücadeleci, Cibali'nin başına gelebilecek her türlü olumsuz şeylerden Cumhurbaşkanı Kays Said ve Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i tamamen sorumlu tutuyoruz."

Eski Başbakan Cibali'nin 24 Haziran'da Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Hammadi Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nahda Hareketi gözaltındaki eski Başbakan Cibali'nin sağlığından yetkilileri sorumlu tuttu - Son Dakika

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