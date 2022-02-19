Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Polis ve itfaiyenin yaptığı ilk incelemede, 10 dükkan ve 3 TIR'ın büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor.