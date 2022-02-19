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Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2) - Son Dakika

Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2)

19.02.2022 03:03
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIKayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Polis ve itfaiyenin yaptığı ilk incelemede, 10 dükkan ve 3 TIR'ın büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma sürüyor.


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Kayseri, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı (2) - Son Dakika
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