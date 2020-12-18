Son dakika haber! Nalçacı taraftar grubu Sarıkamış şehitleri için simit dağıttı - Son Dakika

Konya'da Nalçacı taraftar grubu üyeleri, Sarıkamış şehitleri için vatandaşlara simit ikram etti.

Grup üyesi Ömer Faruk Bilgin, ülkesi ve mukaddesatı için canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerini rahmetle andı.

Şehitleri anmak ve onların mirasına sahip çıkmak için etkinlik planladıkların anlatan Bilgin, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hemşehrilerimize simit ikram ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.