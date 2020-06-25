Nallıhan'da arpa hasadı başladı

ANKARA - Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Ankara'nın Nallıhan ilçesinde biçerdöverler tarlaya girmeye başladı.

İlçede yaygın olarak yapılan tarım faaliyetlerinde 2020 yılı arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle Uluköy mahallesinde başladı.

Bu sene geçtiğimiz senelere oranla çiftçilerin daha verim aldığı öğrenildi.

Uzun yıllardır tarım işleri yapan Murat Ergin, tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa hasadına başlandığını belirterek, "Rekolte çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor" dedi.