Son dakika haber: Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi - Son Dakika

Son dakika haber: Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi

Son dakika haberi: Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Son dakika haber: Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, iki hafta önce aynı aileden 8 kişide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alınan Çiller Mahallesi'ndeki karantina sona erdi.

Virüs görülen kişilerde yapılan testler negatif çıktı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, mahallede karantina süresince ailelere özel ekiplerle yardım ve destekte bulunduklarını, dezenfeksiyon yaptıklarını belirtti.

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın Hem kaçak elektrik kullandılar, hem ekipleri köye almadılar Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu         
11:26
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı         
10:49
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu         
10:43
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın         
10:40
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor         
10:18
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim         
09:14
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi         
08:34
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu         
08:16
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazemizdir         
07:32
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti         
22:26
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü         
21:05
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı         
19:45
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti         
17:58
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 14:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Nallıhan'da bir mahalledeki karantina sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei