Son dakika haber! Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı (2)

01.02.2021 16:39
Son dakika haber! Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı (2)

Son dakika gündem haberi: ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 KEZ CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTIGaziantep'te, camide namaz kılan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 KEZ CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te, camide namaz kılan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelinin çaldığı telefon sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin daha önce de 17 kez camilerden hırsızlık yaptığı ve toplam 35 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
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13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
Kaynak: DHA

Gaziantep, Polis, Namaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı (2) - Son Dakika

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