Son dakika haber... Narkotik köpeği 'Lucky', 5 bin adet uyuşturucu hap buldu: 2 gözaltı - Son Dakika

KONYA'da, 'Lucky' adlı narkotik köpeği ile bir otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında gizlenilmiş 5 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. 'Lucky' adlı eğitimli köpekle yapılan aramada otomobilin bagajına gizlenilmiş 5 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.