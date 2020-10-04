Son dakika haber... Narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu - Son Dakika

Son dakika haber... Narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu
Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda bir kargo firması üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kutu içindeki bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş olarak toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
BEYOĞLU'nda bir kargo firması üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kutu içindeki bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş olarak toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Dedektör köpeğin uyuşturucuyu bulması kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'ndaki bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Kargo şirketine giden polis ekipleri dedektör köpek ile arama yaptı. Aramalarda kutu içindeki bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş olarak toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisin şüphelilere arama çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:10 - Kaynak: DHA
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