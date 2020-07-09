Son dakika haber: Nasreddin Hoca Şenliği'ndeki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Ödül töreninin ardından Akşehir Belediyesi ve AKFAD iş birliği ile gerçekleştirilen "Akşehir Manzaraları" konulu fotoğraf yarışmasına katılanların eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz , Belediye Başkanı Salih Akkaya , Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel , İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı (AKFAD) Yusuf Kezer, dernek üyeleri ile yarışmalarda ödül alan kişiler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek