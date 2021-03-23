Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama

23.03.2021 20:31
Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki ilk günün ardından yayınlanan ortak açıklamada, "Rusya'nın agresif eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturuyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki ilk günün ardından yayınlanan ortak açıklamada, " Rusya'nın agresif eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturuyor. Terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle hepimiz için kalıcı bir tehdit olmaya devam ediyor" denildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günü sona erdi. Covid-19 salgını nedeni ile bir yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk günü sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı. Tarafların Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki kalıcı transatlantik bağı NATO'nun merkez kabul edilerek teyit etmek için bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, "NATO, toplu savunmamızın temelidir. Birlikte Washington Antlaşması'na olan ciddi bağlılığımızı yeniden teyit ederiz, buna bir müttefike yapılan saldırının, Madde 5'te belirtildiği gibi hepimize yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesi de dahildir" denildi.

"TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ İTTİFAK"

NATO'nun 1 milyar insanın özgürlüğünü, müttefiklerin topraklarının bütünlüğünü ve değerlerini korunmasını garanti eden tarihteki en güçlü ittifak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "NATO savunma amaçlı bir İttifaktır ve hiçbir ülke için tehdit oluşturmaz" ifadelerini yer verildi.

Daha tehlikeli ve öngörülemeyen bir güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yeteneklerini, duruşunu ve direncini geliştirdiği kaydedilen açıklamada, bunun art arda 7 yıldır artan savunma harcamaları, daha yetenekli ve hazır kuvvetler, görevlerde ve operasyonlarda önemli konuşlandırmalar ile önemli ölçüde güçlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Daha adil transatlantik yük paylaşımı konusunda iyi ilerleme kaydediyoruz. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tüm müttefiklerin bölünmez güvenliğimize katkıda bulunan çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha fazlasını yapmalıyız ve yapacağız" denildi.

"RUSYA'NIN AGRESİF EYLEMLERİ AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

"Yükselen tehditler ve sistemik rekabetle karşı karşıyayız" denilen açıklamada, "Rusya'nın agresif eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit oluşturuyor. Terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle hepimiz için kalıcı bir tehdit olmaya devam ediyor. İddialı ve otoriter yetkiler ve devlet dışı aktörler, hibrit ve siber tehditler, yeni teknolojilerin kötü niyetli kullanımı ve diğer asimetrik tehditler dahil olmak üzere, kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okuyor. Covid-19 salgını, sürekli gelişen zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Bu kriz boyunca savunma ve operasyonel etkinliğimizi sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini yer verildi.

"GÜVENLİĞİMİZİ, REFAHIMIZI GARANTİ ALTINA ALMAK İÇİN BİRLİKTE DURMAYA VE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Transatlantik ortaklık, kolektif savunmamızın temel taşı, siyasi bütünlüğümüzün merkezinde ve kurallara dayalı uluslararası düzenin önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Yaklaşan NATO Zirvesi, transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açacak ve İttifakımızın 2030 ve sonrasına kadarki geleceğinin yönünü belirleyecektir" denildi.

Aralık 2019 Londra Zirvesi kararlarına göre, NATO'nun istişare dahil siyasi boyutunu daha da güçlendirileceği ve NATO'nun Stratejik Kavramının güncellenmesi tavsiyesi de dahil olmak üzere düşünme sürecinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "Hedeflerimizi paylaşan diğer uluslar ve uluslararası örgütlerle daha yakın bağlantı kurarak NATO'nun direncini, askeri gücünü ve küresel görünümünü daha da güçlendireceğiz. Güvenliğimizi, refahımızı garanti altına almak için birlikte durmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama
Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama

Kuzey Amerika, Koronavirüs, Brüksel, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | NATO Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama - Son Dakika


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