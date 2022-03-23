NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi.

Jens Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır"

Stoltenberg, " Ukrayna'da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz. Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok"

(İHA)