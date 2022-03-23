Son dakika haber... NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

23.03.2022 10:26
Son dakika haber... NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

Son dakika gelişmesine göre NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra da bu hamlelere hız verildi.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.

YORUMLAR
500
Şeyh Mansur'un çeçen birlikleri Rus ordusuna karşı İrpin'de savaşmaya başladı Şeyh Mansur'un çeçen birlikleri Rus ordusuna karşı İrpin'de savaşmaya başladı Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız' Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız'

Vladimir Zelenskiy, Belçika, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
10:06 Rus Albay Albay Alexei Sharov, Mariupol'da öldürüldü
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement