Son dakika haber! Nazarbayev'den Batılı ülkelere "çifte standart" eleştirisi - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Batılı ülkelere, çifte standart yaptıkları yönde eleştiride bulundu.

İktidar Partisi Nur Otan'da Genel Başkanlık görevini sürdüren, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrimiçi düzenlenen, partisinin 20. Olağanüstü Kongresi'nde konuştu.

Kazakistan demokrasisini eleştirenlere tepki gösteren Nazarbayev, "ABD'de yapılan seçimlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) izin verilmedi. Demokratlar, Cumhuriyetçi gözlemcileri kabul etmedi. Bizi eleştiriyorlar ama neden kendilerinde isyan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, Belarus'daki olaylara işaret ederek "Bir ay Belarus'u bastırdılar ancak aynı durum Bulgaristan'da da yaşanıyordu. Fakat görmezden gelindi. Burada çifte standart var." değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan'ın piyasa ekonomisine sahip, demokrasinin gelişmesinde katkısı olan özgür bir devlet olduğunun altını çizen Nazarbayev, "Ancak her şeyin bir zamanı var. Bizim için demokrasi yolun sonu değil, başlangıcıdır. Oraya doğru ilerliyoruz." dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak 2021'de parlamento ve yerel seçimlerin yapılmasına yönelik kararname imzalamıştı. Merkez Seçim Komisyonu da seçimlere 6 siyasi partinin katılacağını duyurmuştu.

Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğundan istifa etse de Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Otan Partisi Genel Başkanı görevlerine devam ediyor.