Son dakika haber! Nazilli Belediyespor kaptanı Zafer iddialı
Son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi verecek Nazilli Belediyespor'un kaptanı Zafer Özden, 18 Temmuz'da yeniden başlayacak sezon için iddialı konuştu.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi verecek Nazilli Belediyespor'un kaptanı Zafer Özden, 18 Temmuz'da yeniden başlayacak sezon için iddialı konuştu. Takım olarak hedefe ulaşacaklarına inandığını dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, "Kendini hazır tutan ve kafa olarak hazır olan takımlar durumu lehine çevirecek. Biz lige hazırız. Lig başlayana kadar daha diri ve hazır bir ekip olacağız. Hedefimiz ise önce Play-Off, ardından da bir üst lig. İklim koşulları tabii ki performansı etkileyebilir. Lig ertelenmeden önce çıkış yapan takımlar düşüşe geçebilir. Sıralama değişebilir. Fikstür yönünden de biz avantajlıyız. Ciddi şekilde idmanlar yaptık. Ligde avantajlı olan 3-4 takımdan birisiyiz. 6 haftalık süreç yeni bir lig gibi olacak. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Hepsi de üzerlerine düşen görevleri yapacaklardır. Ben buna inanıyorum. Play-Off'a kalacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:14 Kaynak: DHA
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