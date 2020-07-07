Son dakika haber | Nazilli'de belediye personeline korona eğitimi verildi - Son Dakika

Son dakika haber | Nazilli'de belediye personeline korona eğitimi verildi

Son dakika haberleri... Nazilli Belediyesi çalışanlarına Hacettepe Üniversitesi Pestisit Araştırma ve Referans Labaratuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Kalendar Arıkan'ın sunumuyla korona virüs ile mücadele yöntemleri anlatıldı.

Nazilli Belediyesi çalışanlarına Hacettepe Üniversitesi Pestisit Araştırma ve Referans Labaratuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Kalendar Arıkan'ın sunumuyla korona virüs ile mücadele yöntemleri anlatıldı.

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Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi seminerinde belediye personeline 'pestisitler ve pestisit gurupları, vektörlerin halk sağlığı üzerine etkileri, vektör ile mücadele ve çevre, korona virüs ile mücadele yöntemleri ve dezenfektanlar konusunda eğitim verildi.


Hacettepe Üniversitesi Pestisit Araştırma ve Referans Labaratuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Kalendar Arıkan'ın tarafından Belediye Meclis Salonu'nda verilen eğitimde, dünya genelinde ve ülkemizde korona virüs ile mücadele yöntemleri ile dezenfektanların kullanımına ilişkin konular işlendi.


Hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Korona virüs ile mücadelede bize destek veren hem tedarikçi firma hem de değerli tıp uzmanlarından sürecin gelişimi ve ilerlemesiyle ilgili brifingler aldık. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu süreçte hem büyük emek veren personellerimize hem de destek veren hocalarımıza ve tedarikçi firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Nazilli'deki vaka sayılarının az olmasında çalışanlarımızın çok büyük katkısı olduğu gibi bu ekibin de çok fazla katkısı olmuştur. Tahmin edilen ikinci dalganın Nazilli'de en az temasla atlatılması için gerekli mücadeleyi şimdiden başlattık. Bilimsel verilerin ışında yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" dedi.


Personele yönelik eğitim programlarının devam edeceğini belirten Başkan Kürşat Engin Özcan, Dr. Arıkan'a sunumu için teşekkür etti. - AYDIN

Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Nazilli'de belediye personeline korona eğitimi verildi - Son Dakika
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