Nazilli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "17.35 itibariyle ormanlık alanda başlayan yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Havadan ve karadan müdahaleye katılan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yangın, kısmen kontrol altına alındı. Temennimiz, süreç içerisinde yangını tamamen kontrol altına alarak tamamen söndürmek." dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Yangından İHA'nın 17.35'te tespit etmesiyle bilgimiz oldu. Ekiplerimizi buraya sevk ettik. Balıkesir'de de bir orman yangını var. Hava araçlarımızın bir kısmı oradaydı. Bir kısmı da buradaydı. Yer ekiplerimizi de sevk ederek müdahaleyi gerçekleştirdik. Ekiplerimizin gayretleriyle yangını önemli ölçüde kontrol altına almış durumdayız. Yangının başladığı yer yol kenarı ya da yerleşim yeri değil fakat insan eliyle çıkarılmış bir yangın olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza sürekli çağrıda bulunuyoruz. En ufak bir ihmal, sıcaklığın da yüksek olmasıyla birlikte orman yangınına sebebiyet veriyor. Valiliğimiz bundan dolayı ormanlara girişleri yasakladı." diye konuştu.

Bir gazetecinin "gece görüşlü helikopter olup olmadığı" sorusuna ise Karacabey, "Şu anda sahada gece de görev yapacak helikopterlerimiz var. İnşallah onlara ihtiyaç duymadan kontrol altına alacağız." dedi.

Milletvekilleri Savaş ve Erim ise devletin bütün kurumlarının burada olduğunu söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Özcan ise "Sayın vekillerimize, valimize, kaymakamımıza ve devletimizin bütün yetkili birimlerine çok teşekkür ederiz. El birliğiyle neler yapabileceğimizi gösterdik. Müthiş bir hava desteği vardı. Çok kritik bir bölgeydi. Hava desteğiyle şiddetli rüzgar ortamında anlamlı bir mücadele örneği sergilendi. Orman dairesinde, büyükşehir ve Nazilli Belediyesinde çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.