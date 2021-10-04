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Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu

04.10.2021 08:28
Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan oyun pulları, paralar, oyun kağıtları ve zar olmak üzere oyunda kullanılan malzemeler muhafaza altına alınarak işyeri sahibi M.T. hakkında Kumar oynamak için yer sağlama ve kumar oynatmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Nazilli, oyunlar, Aydın, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Nazilli'de kumar operasyonu - Son Dakika


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