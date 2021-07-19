Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle 171 Sokak'taki kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.