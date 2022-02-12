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Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu

12.02.2022 10:43
Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, O.T. ve Ü.A.' nın sahte alkol üreterek sattığını tespit eden polis ekipelri eş zamanlı operasyon yaparak şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Ü.A. nın aracında yapılan aramada satışa hazır 180 litre alkollü içki ele geçirilirken ikametinde yapılan arama sonucunda şişelemede kullanılan suç unsurları ele geçirildi. O.T. nin aracında satışa hazır 85 litre alkollü içki ele geçirilirken, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 400 litre alkollü içki ele geçirdi. Şahısla hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Nazilli, Polis, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Nazilli'de sahte alkol operasyonu - Son Dakika


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