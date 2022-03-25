Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı

25.03.2022 09:34
Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda üç hırsız yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda üç hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir işletmeden telefon çalan M.Ö., Yeni Mahalle'de tüp ve bakır kazan çalan M.E. ve elektrik kablosu hırsızlığı gerçekleştiren Ü.A. yakalandı. Yakalanan hırsızlar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı - Son Dakika


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