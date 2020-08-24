Son dakika haber | Nazilli'den iki transfer
Son dakika gelişmesine göre TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor dış transferde geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık, Yozgatspor'dan sağ bek Tamer Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altındağspor'da 3 yıl önce profesyonel olan Oktay, geçen sezon Afjet Afyonspor formasıyla 2. Lig'de 11 müsabakada görev yaptı. Tamer ise geçen sezon 3. Lig'de 20 maça çıktı. İmza törenine yönetici Erol Karakuş da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 17:05
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haber | Nazilli'den iki transfer - Son Dakika Spor
Son Dakika Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı