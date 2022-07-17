Son dakika haberi! Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı

17.07.2022 21:30

Son dakika haberlerine göre Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17: 30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Arazi şartları sebebiyle sürekli yer değiştiren alevler, ekipleri havadan ve karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alınırken, söndürülen bölgelerde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının büyümemesi için yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcarken alevlere 2 uçak, 7 helikopter ile çok sayıda arazöz, dozer, su tankeri ile itfaiye ekipleri, orman işçileri, bölgedeki vatandaşlar ile müdahale edildi.

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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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