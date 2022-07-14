Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazında defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca okulda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Çiftliğinde öldürülen Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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