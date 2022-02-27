Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı

27.02.2022 23:12
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı

Son dakika gündem haberi: Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında Sakarya'da dualarla anıldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında Sakarya'da dualarla anıldı. Yeniden Refah Partisi ve Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızı aklımıza getirdiğimiz zaman; dilimize düşen ilk kelimeler 'aldanmayan ve aldatmayan' bir lider oluşuydu. Bütün hayatı boyunca tüm milletimize ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı münasebetiyle Sakarya'da anma ve anlama programı düzenlendi. Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonunda geniş katılımla gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Necmettin Erbakan'a ait sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Dr. Fatih Erbakan, "Bu akşam Sakarya'da binlerce Milli Görüşçü, üzerimize beton değil, kurşunda dökseniz Milli Görüşü bitiremezsiniz diye haykırıyor. Bu akşam Sakarya'da Milli Görüşçüler, Erbakan hocamızın üzerimize giydirdiği o şanlı gömleği ölene kadar çıkartmayacağız diye haykırıyor. Erbakan hocamıza neden aşık oluyoruz; çünkü o hakkı savunduğu için, batıla karşı durduğu için, bedel ödemek pahasına da olsa hakkında yanında saf tuttuğu için. Peygamberlerin yolundan yürüyen bir lider olduğu için ve kendisine bütün hayatı boyunca attığı her adımda, her söyleminde Resulullah'ı (s.a.v) örnek aldığı için ona aşık oluyoruz. Cenab-ı Allah bizleri merhum liderimiz Erbakan hocamızın yürüdüğü yoldan, istikametten ayırmasın. Aynen onun gibi bu hak dava yolunda son nefesimize kadar canla, başla mücadele etmeyi, cihat etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah" dedi.

"BÜTÜN HAYATI BOYUNCA TÜM MİLLETİMİZ VE İSLAM ALEMİNE PUSULA GİBİ YOL GÖSTERDİ"

Merhum Erbakan'ın daima hayrın yanında, şerrin ise karşısında duran bir lider olduğuna vurgu yapan Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızı aklımıza getirdiğimiz zaman; dilimize düşen ilk kelimeler 'aldanmayan ve aldatmayan' bir lider oluşuydu. Bütün hayatı boyunca tüm milletimize ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi. Erbakan dediğimiz zaman vazgeçmeyen lider aklımıza geliyor. 4 tane partisi haksız yere kapatılmasına rağmen, hiç tereddüt etmeden 5'incisini kurup yoluna devam eden, 12 Eylül döneminde idam ile yargılanmış olmasına rağmen davasından vazgeçmeden son nefesine kadar mücadeleye devam eden, vazgeçmeyen lider Erbakan olarak onu anıyoruz. Dünden bugünü anlatan liderdi. Feraseti ile bugün atılan bir adımın 20-30 sene sonra ne noktaya varacağını kestiriyor ve böylelikle bizlerin de bu olaylar karşısında doğru bir pozisyon almamızı sağlıyordu. Daima hayrın yanında, şerrin karşısında duran bir liderdi" diye konuştu.

"TEDRİSATINDAN GEÇENLER YÜRÜYÜŞLERİNDE HATAYA DÜŞMEDİLER"

Erbakan, "Erbakan hocamız nesillere istikamet veren liderdi. Hidayeti ve feraseti ile dava şuuruna sahip istikamet üzere milyonların yetişmesine vesile olan bir liderdi. Gerçek bir öğretmendi, muhatap olduğu herkese İslamsız saadet olmaz dersini ve İslam, cihat dinidir, cihatsız İslam olmaz dersini verdi. ve insanlığın çektiği sıkıntıların sebebi Siyonizm mikrobudur dersini verdi. Onun tedrisatından geçenler mücadele ve yürüyüşlerinde hiçbir zaman hataya düşmediler" şeklinde konuştu.

Programa; Yeniden Refah Partisi ve Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra, vakfın çevre il ve ilçe temsilcileri, milli görüşçüler ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı - Son Dakika


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