Son dakika haber | Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında İzmir'de anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında İzmir'de anıldı

26.02.2022 23:17
Son dakika haber | Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında İzmir'de anıldı

Son dakika haberine göre Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında, Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında, Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda anıldı.

Konak ilçesindeki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, konuşmasında, Erbakan Hoca'yı anlatmaya değil idrak etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kurdaş, şöyle konuştu:

"Bu programlarda bizler Erbakan Hoca'mızı konuşurken belki güzel cümleler kurmaya, iltifatlar etmeye gayret edeceğiz ama öyle şahsiyetler vardır ki onların güzel kelimelere ve iltifatlara ihtiyacı yoktur. Onlar zaten yaşantılarıyla kendilerini bize anlatmıştır. Erbakan Hoca da onlardan biridir. Bir şahsiyet düşünün ki hem büyük bir devlet adamı hem büyük bir sanayici hem büyük bir mutasavvıf hem de bir eğitimci ve bunları çoğaltabilirsiniz. Bunları anlatmaya saatler yetmez."

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ise Erbakan'ın siyaseti şahsi menfaat gözetmeden yaptığını ve bunu kendi camiasına da öğrettiğini belirterek, "Erbakan Hoca'mız, 'Bizim davamızda her bir kardeşimiz kendi kardeşi için ve kardeşinin menfaatleri ve huzuru için yaşar, bu da menfaati öldürmenin en güzel yoludur.' derdi." ifadelerini kullandı.

Erduran, Erbakan'ın, makam ve mevkilerin herhangi bir anlam ifade etmediğini yalnızca büyük mesuliyetler anlamına geldiğini anlatan bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fethullah Erbaş da Necmettin Erbakan ile ilgili anılarını anlattı.

Programa, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, partililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Selahattin Akçiçek, Necmettin Erbakan, Milli Gazete, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Necmettin Erbakan vefatının 11. yılında İzmir'de anıldı - Son Dakika


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