DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 21 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan 21 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleriyle AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › NEHRİN SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE PİKNİK YAPAN 21 KİŞİ MAHSUR KALDI - Son Dakika