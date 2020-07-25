Son dakika haber: Neowise' kuyruklu yıldız ile atmosfere giren meteoru aynı karede çekti - Son Dakika

DENİZLİ'de, tesisatçı ustası İlyas Kurban (41), gökyüzü fotoğrafçılığına merak sarınca, fotoğraf makinesi satın alarak, 1 yılda kendisini geliştirip, astrofotoğrafçı oldu. Bir yandan tesisat işleriyle uğraşan bir yandan da yıldızları fotoğraflayan Kurban, dünya genelinde NASA ile astrofotoğrafçıların yakından takip ettiği ve bir daha 6 bin 766 yıl sonra tekrar görülebilecek olan 'Neowise' kuyruklu yıldızını, atmosfere giren meteorla aynı karede çekmeyi başardı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan evli 3 çocuk babası İlyas Kurban, bir kamu kurumunda tesisatçı ustası olarak çalışırken, gökyüzü fotoğrafçılığına merak sardı. Kurban, fotoğraf çekimi ve gökyüzü ile yıldızlar hakkında internetten topladığı bilgilerle kendini geliştirip, fotoğraf makinesi satın alıp, astrofotoğrafçı oldu. Gündüzleri tesisat işleriyle uğraşan Kurban, geceleri de gökyüzünün fotoğraflarını çekmeye başladı. Evinin balkonu başta olmak üzere yüksek yerlere çıkan Kurban, gökyüzünde Samanyolu galaksisindeki yıldızları ve ayı görüntüledi.

KUYRUKLU YILDIZ AVCISI OLDU 27 Mart 2020'de NASA tarafından keşfedilen ve 'Neowise' olarak adlandırılan kuyruklu yıldızın Türkiye 'den görülebileceğini öğrenen İlyas Kurban, kuyruklu yıldızı fotoğraflamak için memleketi Çameli ilçesine gitti. Temiz hava ve ışık az olduğu için yaklaşık 1500 rakımlı yüksek bir alana çıkıp, kuyruklu yıldızı beklemeye başladı. Kurban, 21'inci yüzyılda keşfedilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliği taşıyan ve bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek olan Neowise'yı fotoğraf makinesiyle çekti.KUYRUKLU YILDIZLA METEORU AYNI KAREDE YAKALADINeowise kuyruklu yıldızını Denizli 'nin Çameli ilçesinden görüntüleyen İlyas Kurban, evine dönüp, çektiği fotoğrafları incelerken, bir fotoğraf karesinde kuyruklu yıldızla birlikte atmosfere giren meteoru çektiğini fark etti. Kurban, çektiği fotoğrafı uzman olan astrofotoğrafçılara gönderdi ve bunun gerçekleşme ihtimalinin çok az olduğunu öğrendi.GÜNDÜZLERİ TESİSATÇI, GECELERİ ASTROÇISI

Gökyüzüne çocukluğundan buyana ilgi duyduğunu söyleyen İlyas Kurban, "Gökyüzüne hep ilgi duydum. Bu konuda kendimi eğitip, fotoğraf makinesi satın aldım. Şimdi amatör olarak astrofotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Gündüzleri tesisat işleri yapıyorum, geceleri ise Samanyolu galaksisindeki yıldızları çekiyorum. Bundan büyük keyif alıyorum. Kuyruklu yıldız mart ayında keşfedilince benim de ilgi alanım olduğu için 17 Temmuz'da Çameli ilçesine gittim. Gece kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çektim. Daha sonra fotoğrafları incelerken, meteoru da kuyruklu yıldızla birlikte çektiğimi fark ettim. Yani isteyerek böyle bir fotoğraf çekmezsiniz ancak denk gelmesi lazım. Dünya çapındaki astrofotoğrafçılardan böyle bir fotoğraf görmedim. Yakınında olan var ama üst üste gelen yok" dedi.