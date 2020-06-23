Son dakika haber | - Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti- Salgında en kötü döneme... - Son Dakika

Son dakika haber | - Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti- Salgında en kötü döneme...

Son dakika güncel haberine göre - Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti Salgında en kötü döneme girildi Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında karantina uygulaması hafifletilirken, son 24 saatte vaka sayısının 10 bini aşmasıyla salgında en kötü döneme girildi.

- Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Salgında en kötü döneme girildi

KATMANDU - Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında karantina uygulaması hafifletilirken, son 24 saatte vaka sayısının 10 bini aşmasıyla salgında en kötü döneme girildi.

Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Mart ayında uygulanmaya başlanan karantina tedbirinin 11 Haziran'da hafifletilmeye başlamasıyla ülke genelinde vaka sayısında ciddi artış yaşandı. Yetkililer salgında en kötü döneme girildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Jageshwor Gautam yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde 538 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 99'a ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Acil Müdahale Planı'na göre ülkede tespit edilen vaka sayısının 10 bini aşması nedeniyle salgında en kötü döneme girildi.

Halk önlemlere uymuyor

Ülkede karantina tedbirlerinin hafifletilmesiyle iş yerleri hijyen kurallarına uymak şartıyla yeniden açıldı. Başkent Katmandu'da vatandaşların maskesiz şekilde dolaştığı ve 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. Katmandu'da esnaf olan Bhim Bahadur Tamang, "Yerler küçük ve kalabalık olduğu için Nepal'de sosyal mesafeyi korumak zor" diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Bölümü Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Bölümü Eski Direktörü Doktor Baburam Marasini ise yaptığı açıklamada, "Korona virüs enfeksiyonunu azaltmada üç ana silah maske takmak, her zaman fiziksel mesafeyi korumak ve sık sık el yıkamak" dedi.

Nepal'de açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 10 bin 99'a yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 224 olarak açıklandı.

Öte yandan ülkedeki karantina uygulaması, salgının seyrine göre ikinci ve üçüncü aşamalarda daha da hafifletilecek ve her aşamanın 15 gün sürecek. Özel araçların trafiğe çıkışında ise tek-çift plaka uygulaması yürürlükte. Eğitim kurumları, restoranlar ve oteller kapalıyken tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlar da durdurulmuş durumda.

Koronavirüs, Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | - Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti- Salgında en kötü döneme... - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 03:45:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | - Nepal'de karantina uygulaması hafifletildi, vaka sayısı artışa geçti- Salgında en kötü döneme... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]