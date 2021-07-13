Nepal Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba, 5'inci kez başbakan olarak görevlendirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, yüksek mahkemenin parlamentoyu yeniden görevlendirme kararının ardından Sher Bahadur Deuba'yı başbakan olarak görevlendirdi.

Böylece Deuba, 5'inci kez başbakan oldu.

Görevlendirme öncesinde yemin krizi yaşandı.

Deuba, başbakanlığa getirilmesini sağlayan anayasa maddesine atıfta bulunulmadığı gerekçesiyle yemin etmeyi bir süre reddetti.

Hatanın düzeltilmesinin ardından 74 yaşındaki Deuba yemin etti.

Anayasa hükümlerine göre, Deuba'nın Başbakan olarak atanmasından sonraki 30 gün içinde Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Deuba, 1997 ile 2018 arasında dört kez başbakanlık yapmıştı.

Mevcut Başbakan Khadga Prasad Oli ise geçici başbakanlık görevinden istifa ederek, "Yüksek Mahkeme kararlarına uyacağını'" açıkladı.

23 Şubat'ta parlamentonun yeniden görevlendirilmesinin ardından kutlamalar yapılmıştı

Nepal'de binlerce hükümet karşıtı protestocu, Yüksek Mahkemenin 23 Şubat'ta aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesine ilişkin kararını sevinçle karşılamıştı.

Başkent Katmandu'da toplanan binlerce gösterici, Yüksek Mahkemenin Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine Aralık 2020'de feshedilen parlamentoyla ilgili kararının ardından gösteri düzenlemişti.

Göstericiler, Yüksek Mahkemenin dün aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesi kararı lehine slogan attı ve Oli'nin görevden alınmasını talep etmişti.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.

Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.