Son dakika haber: NERVTAG: "Covid-19'un yeni türü çocukları yetişkinler kadar enfekte edebilir" - Son Dakika

Son dakika haber: NERVTAG: "Covid-19'un yeni türü çocukları yetişkinler kadar enfekte edebilir"

22.12.2020 08:27
Son dakika haber: NERVTAG:

Edinilen son dakika haberine göre Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) bilim adamları yaptıkları açıklamada, İngiltere'de keşfedilen Covid-19'un yeni türünün çocukları yetişkinler kadar enfekte edebileceğini aktardı.

Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) bilim adamları yaptıkları açıklamada, İngiltere'de keşfedilen Covid-19'un yeni türünün çocukları yetişkinler kadar enfekte edebileceğini aktardı.

İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere'den seyahatlere kısıtlamalar getirilirken, İngiliz bilim adamlarından kötü haber geldi. Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) bilim adamları yaptıkları açıklamada, İngiltere'de keşfedilen Covid-19'un yeni türünün çocukları yetişkinler kadar enfekte edebileceğini aktardı.

NERVTAG, yeni türün hızla İngiltere'nin güneyinde baskın tür haline geldiğini ve yakında ülke genelinde aynısının olabileceğine dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi'nde profesör olan NERVTAG Başkanı Peter Horby yaptığı açıklamada, "Bu varyantın şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs varyantlarına göre daha hızlı bulaştığına inanıyoruz" dedi.

Imperial College London Üniversitesi'nde profesör olan ve NERVTAG üyesi Neil Ferguson ise yeni virüs türü hakkında yaptığı açıklamada, "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair ipuçları var" ifadelerini kullandı. Ferguson, "Bu konuda herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliriz. İleride virüsün nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.

Imperial College London Üniversitesi'nde viroloji uzmanı olan NERVTAG üyesi Wendy Barclay, Covid-19'un yeni türündeki mutasyonlar arasında insan hücrelerine girme şeklinde değişiklikler olduğunu, bunun da çocukların bu virüse yetişkinler kadar eşit derecede duyarlı oldukları anlamına gelebileceğini belirtti. Barclay, yeni veriler göz önüne alındığında daha fazla çocuğun Covid-19 ile enfekte olabileceğini ifade etti.

(İHA)

Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: NERVTAG: 'Covid-19'un yeni türü çocukları yetişkinler kadar enfekte edebilir' - Son Dakika


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