Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları

Gelen son dakika haberlerine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Çorum'da arazide izleme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Çorum'da arazide izleme çalışmaları sürüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün tarafından yapılan Şah Kartal Tür Eylem Planı çerçevesinde Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların Çorum ayağı gerçekleştiriliyor. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde nesli tehlike altındaki 'Şah Kartal' yuvaları tespit edilip, yerel halk ile görüşülerek yuvaların kaç yıllık olduğu, kartalların yuvayı kullanıp kullanmadıklarına yönelik veri çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen bu türün Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartalının neslinin korunmasında Türkiye özel bir yere sahip bulunuyor. Şah kartalını izleme çalışmaları kapsamında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca kara akbaba ve birçok küçük akbaba da gözlemlendi.


Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle kartal türleri içinde kaya kartalından sonra en iri kartal türlerinden olan şah kartalın kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 84 cm kadar olabiliyor. Erişkin bir bireyin sırtı siyah kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı renginde oluyor. Ense kısmında pelerine benzer beyaz bir benek olan kartal, bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla biliniyor. Yavrular ise daha açık ve alacalı renkte oluyor. Daha çok ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih etseler de tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunuyorlar.


Göçebe olan şah kartallar, göç sırasında farklı yaşam alanlarında görülebiliyorlar. Genellikle açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlanan şah kartalların besin kaynaklarını ise tavşan, yer sincabı gibi küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlar oluşturuyor. Avlanırken önce açık alanların ve ormanlık bölgelerin sınırlarının üzerinde yavaşça uçan kartallar, daha sonra çok iyi görme becerilerini kullanarak avlarının yerini belirleyip hızlı bir biçimde aşağıya doğru süzülerek onları yakalıyorlar. Şah kartalı, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas olarak nitelendirilen listenin kırmızı kategorisinde yer alıyor. - ÇORUM

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kartal, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 08:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları - Son Dakika

Son Dakika

Artık reklam ücreti olarak 1 milyon 250 bin lirayı kabul etmeyecek Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı         
08:51
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı         
08:35
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz         
08:18
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti         
07:46
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti         
07:40
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı         
01:21
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 09:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]